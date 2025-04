Dieguinho: TV desligada é mais legal do que o 'Caldeirão com Mion'

O especial de 60 anos da Globo contou com a participação de humoristas, como Fábio Porchat, Paulo Vieira e Tatá Werneck. Marcos Mion foi um dos alvos das brincadeiras do time, e a reação do apresentador foi assunto no Central Splash.

Mion, que acompanhava da plateia, foi alvo de Tatá e Paulo. "Marcos Mion tá ali, maravilhoso. Marcos Mion com frases bonitas. Daqui a dois minutinhos cria uma igreja", ironizou Tatá. "Mas já não é uma igreja? Eu começo o Caldeirão e boto uma água em cima da minha televisão", complementou Paulo. Para Dieguinho, apresentador do Central, a brincadeira tem um fundo de verdade.

Acho o Mion um péssimo apresentador, não deveria estar no ar. Ele deveria estar fazendo qualquer outra coisa da vida dele. Se ele continuar nesse tom exagerado, o público vai parar de assistir. (...) Me ajuda aí, cara (...) A minha TV desligada é mais legal do que o Mion falando.

Dieguinho

Outro momento que incomodou Dieguinho da participação de Mion no especial foi quando ele dividiu palco com Luciano Huck e saiu do script pensado para a interação. Para o apresentador, ele foi muito "forçado" e causou constrangimento no colega de emissora.

Ele sabe ser forçado. Ele está longe de ser um apresentador natural, e um apresentador que corresponde a realidade atual da TV brasileira. (...) Esse exagero está virando um motivo de piada.

Dieguinho

