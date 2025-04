De dentes a orelha humana: os presentes inusitados recebidos pelos famosos

Simone Mendes, 40, revelou os presentes inusitados que já ganhou dos fãs durante shows. A cantora destacou a variedade de "mimos", que inclui desde uma galinha artificial para enfeite a frutas, pano de prato, milho e até mesmo um capacete.

Mendes, porém, não é a única personalidade que ganha esses presentes criativos dos admiradores. Diversas outras personalidades já revelaram os agrados diferentes recebidos dos fãs.

Peças íntimas

Luan Santana Imagem: Reprodução/Instagram

Muitos famosos costumam receber peças íntimas de suas fãs. No Brasil, o caso mais notório é do cantor Wando, que colecionou calcinhas das admiradoras ao longo de sua carreira — ele também chegou a ganhar cuecas dos fãs gays.

Luan Santana é outro que costuma ganhar calcinha das fãs. O cantor, inclusive, já admitiu ter o hábito de cheirar peças íntimas femininas.

Nattan também entrou na lista de cantores que recebe calcinha como presente de fã. Durante o Carnaval deste ano, ele calcinha uma peça íntima vermelha e fez questão de recolher.

Harry Styles já recebeu um absorvente. O ex-One Direction contou que a fã colocou o absorvente com seu nome escrito por debaixo da porta do quarto onde ele estava hospedado.

Partes do corpo

Jared Leto Imagem: Rick Kern/WireImage/Getty Images

Jared Leto foi surpreendido por um presente bizarro enviado por um suposto admirador. O vocalista do 30 Seconds to Mars recebeu uma orelha humana dentro de uma caixa, acompanhado com um bilhete que dizia: "Você está ouvindo?".

Leto classificou o episódio como "bizarro". "Você, como artista, recebe as mais diversas e maravilhosas coisas. Alguém, uma vez, cortou a orelha e me enviou. A orelha inteira, no estilo Van Gogh", declarou em entrevista à rádio britânica XFM.

Zac Efron, por sua vez, recebeu um pedaço da pele de um fã. "Alguém me mandou um pedaço de pele. É hilário porque você não sabe como lidar com isso", disse ele no talkshow de Conan O'Brien.

Kesha recebeu mais de mil dentes humanos, mas porque ela mesma pediu aos fãs que a enviassem o presente inusitado como uma forma de se conectar ao seu público. "Transformei esses dentes em top, bandana, brincos e colares", explicou na época em postagem nas redes sociais.

Mimos criativos

Larissa Manoela Imagem: Paulo Tauil e Eduardo Martins / BrazilNews

Maraisa, dupla de Maiara, já ganhou uma pelúcia no formato de útero. A sertaneja chegou a fazer um post nas redes sociais para tentar entender o significado do presente.

O ator Normam Reedus, de "The Walking Dead", ganhou um implante de silicone de uma admiradora. O artista disse que utilizou o mimo de suporte para seu celular.

Larissa Manoela ganhou uma vaca após fazer presença VIP em uma loja de roupas infantis. "O marido da moça que estava me contratando resolveu me presentear com uma vaca", contou no Lady Night.