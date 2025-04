Claudia Lira, de 'História de Amor', diz que recusou oferta de posar nua

O nome de Cláudia Lira voltou aos holofotes com a Edição Especial de "História de Amor", novela em que ela interpretou a personagem Vandinha, exibida em 1995. Ela contou que, na época, recebeu diversas propostas —inclusive posar nua.

O que aconteceu

Cláudia se tornou uma grande musa na televisão por conta da personagem. Vandinha era filha de Gregório, personagem de Sérgio Viotti, e Silvana, vivida por Beatriz Lyra. Ela tinha uma personalidade forte, com um jeito moderno e livre de ser.

A atriz conta que, apesar de ter interceptado personagens mais desinibidos, ela vive de forma diferente na vida pessoal. "Eu poderia ter aproveitado o rótulo de musa, mas não tirei proveito. E nem conseguiria", disse, em entrevista ao jornal O Globo.

Me chamaram cinco, seis vezes para posar nua, e eu recusei. E pagavam uma fortuna naquela época. Eu adoraria ser desapegada com essas questões de corpo e nudez

Cláudia Lira em entrevista ao Globo

Cláudia está longe dos holofotes desde 2018. Naquele ano, fez uma participação especial em "Segundo Sol". Ela contou que tem vontade de voltar a atuar em novelas. "— Eu nunca parei de trabalhar. Continuo fazendo muita coisa, principalmente no teatro. Com relação às novelas, acabei me afastando, não sei muito bem como estão atualmente. Preciso correr atrás. Atualmente, estou escrevendo uma peça de teatro também.".