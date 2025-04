Clarice mata charada sobre verdadeiro assassino de 'Garota do Momento'

Nos próximos capítulos da novela "Garota do Momento" (Globo), Clarice (Carol Castro) descobre quem é o verdadeiro assassino de Valéria (Julia Stockler).

O que vai acontecer

Após assistir uma nova briga entre Bia (Maisa) e Beto (Pedro Novaes), que desistirá do casório com a jovem, Clarice terá uma nova memória desbloqueada. Com isso, ela terá certeza de que não matou a filha de Arlete (Bete Mendes).

A mãe biológica de Beatriz (Duda Santos) se lembrará das últimas falas de Valéria antes de morrer. "Você disse que a gente ia se casar, que a gente ia pros Estados Unidos fazer um tratamento!", disse a vedete para Juliano (Fábio Assunção) antes de ser assassinada pelo vilão no passado.

Com a lembrança desbloqueada, Clarice descobre que seu marido é o verdadeiro assassino de Valéria. "Que foi, criatura? Parece que viu fantasma", pergunta Maristela (Lilia Cabral) ao ver a nora assustada após lembrar de tudo.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.