Protagonista de 'Dona de Mim', Clara Moneke quase deixou carreira de atriz

Clara Moneke, 26, começou com um papel pequeno em "Vai na Fé" (2023), mas roubou a cena e foi alçada ao posto de nova estrela da Globo. Agora, pouco mais de dois anos depois, ela volta como protagonista de outra novela de Rosane Svartman, "Dona de Mim", que estreou nesta segunda-feira (28).

Do teatro à novela das 7

O que poucos sabem é que a atriz quase desistiu da carreira artística. Filha de mãe brasileira e pai nigeriano, Clara nasceu em São Paulo, mas cresceu em Campo Grande, bairro da zona oeste do Rio de Janeiro, bem longe de grandes oportunidades artísticas.

Essa protagonista vem como uma resposta a essa trajetória que venho traçando há anos e anos no teatro. Entrei na televisão sem saber absolutamente nada que eu estava fazendo, mas a minha energia, carisma e força me trouxeram até aqui.

Clara Moneke

Clara Moneke como Kate em 'Vai na Fé' (2022) Imagem: Globo

Aos 7 anos, Clara teve o primeiro contato com o teatro —e foi paixão à primeira vista. Após assistir a uma peça, pediu para ser matriculada em um curso para crianças. Depois, estudou para ser figurinista e palhaça, fazendo trabalhos voluntários em hospitais e asilos.

Mesmo apaixonada pela arte, ela não via perspectivas financeiras ao terminar o ensino médio e decidiu estudar hotelaria. Foi trabalhando em um hotel que conheceu o rapper Marcelo D2 —que a "descobriu" e a indicou para a série "Amar é Para os Fortes" (Prime Video). Desde então, Clara emendou trabalhos, incluindo duas novelas: "Vai na Fé" e "No Rancho Fundo".

Sempre que acordo, eu penso: não acreditava que isso [ser protagonista] seria possível. Eu não via pessoas como eu em lugares onde eu estou, ainda mais vindo do teatro. O teatro que tem menos apoio. O lugar que estou ocupando agora, na minha cabeça, era inimaginável. É muito gratificante servir de inspiração para tantos que estão por vir.

Clara Moneke

Consciente de sua trajetória, Clara diz querer honrar os artistas pretos que abriram caminho antes dela. "É uma vitória coletiva. Não venço sozinha. O meu corpo representa muito. Sinto que faço parte da história."

A atriz também comemora o protagonismo negro em todas as faixas de novelas inéditas da Globo. "A gente está vivendo o futuro no presente. Nós somos o futuro e o presente", afirma ela, que recebe o horário das sete após o sucesso de Jéssica Ellen e Fabrício Boliveira em "Volta por Cima".

Quem é Leona

Em "Dona de Mim", Clara vive Leona, uma jovem batalhadora que faz rifas e bicos para ajudar a família. De bom coração e um pouco atrapalhada, ela luta para pagar as contas da casa onde mora com a avó, Yara (Cyda Moreno), e a irmã, Stephany (Nikolly Fernandes), em São Cristóvão.

Leona é essa mulher do Brasil. Acho que todo mundo vai se identificar, é uma personagem muito humana. Ela lida com as dores e os amores da vida de uma forma muito fluida. Ela entra no buraco dela e ela mesma sai, ri das tristezas, ri das desgraças e ri do problema. Ela ri na cara do perigo. Isso é muito bonito da Leona.

Clara Moneke

Chamada de Leo pelos amigos, a personagem parecia ter uma vida tranquila: chegou a iniciar a faculdade de comunicação e marketing, estava noiva de Marlon (Humberto Morais) e esperava um bebê. No entanto, uma perda gestacional no terceiro trimestre mudou sua trajetória. O trauma fez com que abandonasse a bolsa de estudos e o relacionamento.

Desesperada por um novo recomeço, Leona se passa pela irmã para conseguir um emprego como babá da pequena Sofia (Elis Cabral), que perdeu a mãe e vive com o pai na mansão da família Boaz. No vínculo que constrói com a menina, ela redescobre o amor e começa a vislumbrar novos caminhos.

É um drama denso falar de perda gestacional, avalia Clara. "Tenho muito sonho de ser mãe, mas ainda não passei por isso. É um trabalho de pesquisa, um desafio."