Chico: Globo mostra que está do lado de Cauã Reymond e brinca com 'bad boy'

Cauã Reymond foi um dos destaques do especial em comemoração dos 60 anos da Globo, e as últimas polêmicas envolvendo o ator foram citadas em tom de ironia e brincadeira pelos humoristas, Fábio Porchat, Paulo Vieira e Tatá Werneck. Este foi um dos temas do Central Splash desta terça-feira (29).

Eles ironizam o boato de que o ator teria "cece" e não usa desodorante. Recentemente, surgiram rumores de que Bella Campos teria reclamado do cheiro de Cauã durante os bastidores de "Vale Tudo".

Chico Barney acredita que o fato da emissora ter levado as polêmicas na brincadeira é um recado de que eles tomaram as dores do ator. "Cauã Reymond é 'imexível', intocável e indiscutível na Globo. Essa foi a minha impressão ontem", opina o colunista do UOL. Bárbara Saryne concorda.

Foi uma tentativa da Globo de colocar tudo no tom da brincadeira mesmo. Mostrar exatamente isso: a gente sabe do que vocês estão falando, a gente está atento as fofocas, mas nada passa de um boato

Bárbara Saryne

Ficou parecendo o seguinte: 'O Cauã tem o nosso apoio'. Não achei que foi necessariamente um 'isso não existe', mas foi quase um 'estamos com ele. Ele é o bad boy? Ele é o nosso bad boy!'

Chico Barney

