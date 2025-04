Caio Ribeiro 'apanha' do celular em festa da Globo, e Fred zoa: 'Que dia!'

Caio Ribeiro, 49, virou alvo de deboche durante a festa de comemoração aos 60 anos da Globo.

O que aconteceu

O comentarista esportivo não conseguiu tirar fotos do evento porque seu celular estava com a memória cheia. Um vídeo publicado no X (antigo Twitter) mostra quando Caio tenta fotografar e seu aparelho emite o aviso: "Armazenamento do iPhone cheio". "Pelo amor de Deus!", queixou-se ele.

Fred Bruno, 36, acompanhou o 'perrengue' do amigo e caiu na risada com a situação. "Que dia para ele ficar sem espaço [no celular]!", debochou o ex-membro do Desimpedidos para o amigo Lucas Gutierrez, 38, enquanto Ribeiro tentava 'desesperadamente' apagar algumas imagens de sua galeria para liberar espaço na memória do telefone.

O evento em homenagem à Globo ocorreu na noite de hoje, em uma casa de shows no Rio de Janeiro. A programação contou com apresentações de artistas como Gilberto Gil, Roberto Carlos, Ivete Sangalo, Iza, Angélica e Xuxa.