Sucesso no Lolla, argentinos Ca7riel & Paco Amoroso trazem turnê ao Brasil

A dupla argentina Ca7riel & Paco Amoroso anunciou dois shows da turnê "PAPOTA" no Brasil: um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A dupla sensação da música alternativa latina retorna ao país em setembro após performance aclamada no Lollapalooza Brasil 2025. Eles chegam ao Brasil como parte da turnê latina.

São duas datas confirmadas: 17 de setembro na Audio, em São Paulo, e 18 de setembro no Circo Voador, no Rio de Janeiro. Também há datas confirmadas para pelo menos outros cinco países na América Latina até o momento: México, Equador, Peru, Colômbia e Uruguai.

A dupla -- formada nas raízes do rock, por Catriel Guerreiro (músico e produtor) e Ulises Guerriero (rapper e performer) -- emergiu nos últimos anos como uma das forças mais inovadoras da cena musical argentina. Unindo elementos de rock psicodélico, funk , synthpop e trap, eles redefiniram as fronteiras da música latina com uma abordagem ousada e autêntica, incorporando crítica, sátira e uma estética visual única.

Os ingressos começam a ser vendidos na próxima sexta (2) pela Eventim Brasil. A volta deles ao Brasil ocorre após estreia recente na última edição do Lollapalooza, um dos momentos mais comentados do festival — que o consagrou para dominarem o pop global.

Ca7riel & Paco Amoroso no Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Tomzé Fonseca/AgNews

O público brasileiro reagiu de forma explosiva à energia da dupla no palco dominando o repertório dos argentinos. A apresentação, que incluiu hits como "Dumbai", "El Único" e "#TETAS", conquistou uma plateia plural.

O último EP "PAPOTA", lançado em março de 2025, funciona como uma "resposta" ao sucesso e ao momento de virada vivido no fim de 2024. O duo apresentou um registro debochado, caótico e autêntico com quatro faixas inéditas, que se amarram dentro de uma narrativa própria.

Sucesso já é global. Agora em abril eles estiveram no Coachella, nos EUA, e também já passaram em festivais como Primavera Sound, Lollapalooza Argentina, Chile e Brasil, Quilmes Rock, e realizaram turnês por cidades como Madri, Barcelona, Cidade do México, Montevidéu e Bogotá.

SERVIÇO

CA7RIEL & Paco Amoroso @ PAPOTA Tour Brasil

SÃO PAULO

Data: 17 de setembro de 2025

17 de setembro de 2025 Local: Audio

Audio Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 694 - Água Branca, São Paulo



RIO DE JANEIRO

Data: 18 de setembro de 2025

18 de setembro de 2025 Local: Circo Voador

Circo Voador Endereço: R. dos Arcos, s/n - Lapa, Rio de Janeiro

Ingressos em SP e no Rio: A partir do dia 02 de maio, sexta-feira, às 12h, no site da Eventim.

Informações: https://www.instagram.com/mangolaboficial/ e https://www.instagram.com/bonustrack.live/