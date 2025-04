Beyoncé dá pontapé inicial em sua turnê "Cowboy Carter"

Por Lisa Richwine

INGLEWOOD, Estados Unidos (Reuters) - A cantora Beyoncé lançou sua turnê de estádio "Cowboy Carter" na segunda-feira, tocando "Texas Hold 'Em" e outros sucessos inspirados no country e dividindo o palco com suas duas filhas.

Beyoncé abriu o show de quase três horas no SoFi Stadium, perto de Los Angeles, com "Ameriican Requiem", vestindo uma roupa country toda branca com uma longa franja nas mangas, enquanto dançarinos de vermelho se apresentavam ao seu redor.

Para seu cover do clássico de Dolly Parton "Jolene", Beyoncé sentou-se em uma ferradura iluminada que flutuava sobre a multidão. Ela montou um touro mecânico dourado para "Tyrant" e voou pelo ar em um carro vermelho segurando uma bandeira norte-americana para "16 Carriages".

A filha de 13 anos de Beyoncé, Blue Ivy Carter, juntou-se aos dançarinos de apoio em várias músicas, incluindo "Ya Ya" e "America Has a Problem". Ela desfilou por uma longa passarela para liderar uma dança de "Deja Vu", balançando o cabelo ao se virar para voltar.

Rumi Carter, de 7 anos, apareceu no palco enquanto Beyoncé cantava a canção de ninar "Protector". Ela acenou com as duas mãos para o público e se virou para dar um abraço em sua mãe.

"Cowboy Carter" rendeu a Beyoncé seu primeiro Grammy de álbum do ano em fevereiro. Ele foi visto por especialistas e fãs como uma reivindicação e homenagem a um legado negligenciado dos negros norte-americanos na música e na cultura country.

"Quero agradecer a todos aqueles que vieram antes de mim e que me permitiram estar neste palco hoje", disse Beyoncé no show de segunda-feira. "Quero agradecer a vocês, meus fãs, por me permitirem fazer esse álbum. Obrigada por me darem a liberdade criativa para me desafiar."

Beyoncé também apresentou sucessos como "Formation", "Cuff It" e "Crazy in Love", de álbuns anteriores.

A turnê, chamada Cowboy Carter and the Rodeo Chitlin' Circuit Tour, está programada para acontecer até julho nos Estados Unidos e na Europa.