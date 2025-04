Ayla Gabriela é atriz trans que vai estrelar adaptação de Geni e o Zepelim

Ayla Gabriela foi escolhida como a nova protagonista de "Geni e o Zepelim", filme de Anna Muylaert, 61, que adaptará para as telonas a música homônima de Chico Buarque.

O que aconteceu

A atriz trans dará vida a Geni, uma prostituta ribeirinha que é amada pelos desvalidos e odiada pelos conservadores de uma cidade na Amazônia. Quando, porém, um cruel comandante militar - papel de Seu Jorge, 54 - chega disposto a destruir o local, o povo é obrigado a depositar sua única esperança na moça, por quem o vilão é apaixonado.

"Geni e o Zepelim" será o primeiro trabalho de Ayla Gabriela como protagonista em longa-metragem. Antes, já havia estrelado o curta "Pássaro Memória" (2023) e atuado nos filmes "Santo" (2023) e "Girassóis" (2024), além de ter recebido prêmios de Melhor Atriz pelo Festival de Cinema de Xerém e o Festival de Barra Mansa.

Ela substitui Thainá Duarte, 28, que perdeu o papel após a decisão de redesenhar Geni como uma mulher trans. O anúncio de Thainá, mulher cis, como protagonista gerara polêmica justamente porque a personagem original se revela um travesti no espetáculo "Ópera do Malandro", do qual a música que inspira o filme faz parte.