Autópsia da esposa de Gene Hackaman revela novos detalhes de sua morte

Dias após a autópsia de Gene Hackman ser divulgada, um relatório forneceu novos detalhes sobre a morte de Betsy Arakawa.

O que aconteceu

A autópsia obtida pelo Associated Press confirmou que a pianista morreu de síndrome pulmonar por hantavírus (HPS). A doença é viral, considerada grave e, até mesmo, rara, causando edema pulmonar, hipóxia e hipotensão.

O novo relatório ainda apontou que seus pulmões estavam pesados e congestionados no momento de sua morte, o que indica que a doença já estava avançada. A pianista contava com o acúmulo de líquido no peito e endurecimento leve dos vasos que forneciam sangue ao coração e ao corpo.

Dias antes de morrer, Betsy chegou a pesquisar sobre os sintomas da COVID-19, no entanto, testou negativo para a doença. Arakawa ainda teve negativo para gripe, álcool e drogas intoxicantes, seu corpo não mostrou sinais de trauma, e seus níveis de monóxido de carbono estavam dentro da faixa normal.

Já Gene Hackman apresentava um "histórico de insuficiência cardíaca congestiva". O ator também apresentava "graves alterações hipertensivas crônicas nos rins", de acordo com a Fox New Digital.

Características neurodegenerativas consistentes com a Doença de Alzheimer também foram observadas na autópsia. Um jejum antes do ator vir a óbito também foi apontado.

O casal foi encontrado morto em 26 de fevereiro. Eles estavam em sua casa em Santa Fé, no Novo México, nos Estados Unidos. Fotos da cena, imagens de câmeras corporais dos policiais e entrevistas com testemunhas indicam como foram os últimos dias dos dois.