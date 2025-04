Arlindo Cruz é internado em CTI no Rio de Janeiro

Arlindo Cruz, 66, está internado no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) do hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Músico foi hospitalizado por conta de um quadro de pneumonia. Ele vai realizar uma bateria de exames por conta do diagnóstico.

Informação foi confirmada nas redes sociais do cantor em um comunicado divulgado na noite desta terça-feira (29). "Devido à sua condição de saúde já delicada, o caso inspira cuidados redobrados, sendo acompanhado de perto por sua equipe médica", diz a equipe do cantor.

Apesar da internação seu caso está clinicamente estável. A equipe de Arlindo garante que ele está com os sinais vitais preservados e sob cuidados médicos.

Cantor sofre com sequelas de um AVC que teve em 2017. O artista já enfrentou várias internações ao longo dos últimos anos.