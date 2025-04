Após ser demitido, Ivan é readmitido com direito à promoção em 'Vale Tudo'

No capítulo de quarta-feira (30), da novela "Vale Tudo" (Globo), Ivan é demitido por Odete. César tem a impressão de estar sendo seguido.

Raquel decide arriscar e abrir o restaurante com Poliana. Odete readmite Ivan, reconhecendo a eficiência do funcionário.

Ivan comemora sua promoção junto de sua família e Raquel. Daniela se oferece para ajudar Lucimar. Raquel e Poliana assinam o contrato de empréstimo com o banco. Odete não gosta de Solange.

Olavo cobra de César o fato de ter sido abordado em sua casa por um homem desconhecido. Ivan convida Luciano para ser seu assistente. Afonso discute com Odete. Fátima vê César com uma mulher no restaurante.