Após negar paternidade, Gato Preto registra filha de Bia Miranda como sua

Gato Preto, 31, reconheceu oficialmente a paternidade de Maysha, filha de Bia Miranda, 21.

O que aconteceu

Segundo a revista Quem, o influenciador digital esteve em um cartório na tarde de hoje e registrou a criança como sua herdeira. Maysha nasceu no último dia 23 no Rio de Janeiro e deixou a maternidade com a mãe dois dias depois.

Vale lembrar que Gato Preto já havia afirmado anteriormente que não era pai do bebê. Ele se recusou a acompanhar Bia durante o parto e publicou vídeos acompanhado por outras mulheres em suas redes sociais.

Mais tarde, o influencer se desculpou publicamente com a filha de Jenny Miranda. Afirmou estar sob efeito de entorpecentes quando deu as declarações anteriores e conseguiu convencer a moça a lhe dar outra chance.