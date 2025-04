Andréia Horta passa perrengue com a família durante apagão na Espanha

Na Espanha a trabalho, Andréia Horta passou por um grande perrengue por conta do apagão que atingiu o país.

O que aconteceu

A atriz sofreu as consequências do apagão que atingiu a Espanha na última segunda-feira (28). Ela está país para participar de uma premiação internacional, acompanhada da filha, Yolanda, de apenas quatro meses e do marido, Ravel Andrade.

A artista relatou que passou por um grande perrengue, chegando a ficar incomunicável. "Ontem foi um dia complicado aqui. A luz acabou 12h30, e todo mundo pensava que seria apenas um uma falta de luz mais cotidiana, corriqueira... mas as horas foram avançando e a gente foi vendo o comércio e os restaurantes fecharem, e foi se instaurando um pânico. Todo mundo sem internet, sem comunicação, sem ter nenhuma ideia do tamanho da proporção… ", disse ela a revista Marie Claire.

Andréia disse que chegou a ouvir boatos sobre 'ataques cibernéticos', deixando todos assustados. "A gente em algum momento escutou que também tinha acabado a luz em Portugal e na França. Falaram até da Alemanha, mas não tinha como ter certeza de nada. E aí, começaram conjecturas pelas ruas, com pessoas falando de atentados, ataques cibernéticos... e a gente perdido com a noite avançando [... ] Ninguém conseguiu comprovar nada, ou dizer exatamente o que aconteceu. [...] As conjeturas eram as piores possíveis em um quadro como esse, porque não é nada comum que três países fiquem sem luz por mais de 10 horas", continuou.

Após 10h sem luz, a energia se reestabeleceu já quase de madrugada. "Estamos com luz, agora com comunicação novamente. Esperamos que tudo esteja finalmente restabelecido de vez", finalizou ela.