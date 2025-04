3 vezes em que Blue Ivy chamou a atenção em shows de Beyoncé

Beyoncé deu início a turnê do álbum Cowboy Carter na madrugada desta terça-feira, 29, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Blue Ivy, de 13 anos, filha mais velha da cantora com Jay-Z, subiu ao palco.

Ela dançou durante todo o show, mas fez um solo durante a performance de America Has A Problem. Ela foi aclamada nas redes sociais. "O futuro do pop, a herdeira do pop", disse um internauta.

Essa não foi a primeira vez que Blue Ivy chamou atenção nos shows de Beyoncé.

Em 2023, a filha mais velha de Beyoncé se juntou a mãe nos palcos da turnê Renaissance. Ela foi uma das dançarinas das músicas My Power e Black Parade com apenas 11 anos de idade. Na época, ela foi criticada, mas usou os comentários para melhorar sua performance.

Em dezembro do ano passado, Blue Ivy se juntou novamente às bailarinas de Beyoncé para se apresentar no show do NFL Christmas Gameday. O evento da Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos acontece no Natal.