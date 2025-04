Dá para desligar o WhatsApp? Veja como fazer isso sem desinstalar o app

Com apenas alguns cliques você consegue desativar o WhatsApp sem desinstalar o app ou desligar a internet, ficando um tempo offline e invisível da rede.

Como fazer no Android

Acesse as Configurações do celular > Aplicativos > WhatsApp.

Clique em Forçar Parada.

Essa opção só serve para Android. Com ela, os usuários não recebem mais notificações do aplicativo. Ao entrar novamente no app, é possível acessar todas as mensagens que haviam sido enviadas durante o tempo offline.

Como desativar WhatsApp através do Proxy?

Outra é desconectar o WhatsApp temporariamente através do Proxy. O usuário Android ou iOS ficará offline pelo tempo que desejar sem interromper a conexão por dados móveis ou Wi-Fi do dispositivo. Veja a seguir como configurar um servidor Proxy no WhatsApp.

No WhatsApp, vá até o menu de Configurações;

Em seguida clique na opção Armazenamento e Dados;

Selecione Servidor proxy e depois toque em Definir servidor Proxy.

No campo indicado, digite o endereço do servidor: 1.1.1.1, e toque em Salvar;

Agora, ative a chave Usar servidor proxy;

A mensagem "Conectando" será exibida. Quando a conexão for concluída, o WhatsApp não conseguirá enviar nem receber mensagens.

Pronto, você não enviará e nem receberá mensagens no WhatsApp.

Para voltar a usar o WhatsApp normalmente, basta desativar o proxy e as mensagens voltam a ser enviadas e recebidas como antes.

Nesse método você pode usar o smartphone normalmente sem desligar os dados móveis ou Wi-Fi. Isso porque essa solução apenas interfere na conexão do WhatsApp.

O que é um servidor proxy no WhatsApp?

Recurso de servidor proxy foi lançado em 2023. Com ele é possível que o WhatsApp continue funcionando mesmo em locais onde o acesso à internet é bloqueado ou instável, como por exemplo em crises políticas, guerras ou catástrofes naturais.

Na prática, o proxy age entre o app e a internet, ajudando a contornar restrições. Esses servidores são disponibilizados por voluntários e organizações independentes, conforme revelou a Meta em comunicado em 2023.