Veja as mordomias para quem estiver na área VIP de Lady Gaga em Copacabana

Marcado para acontecer no dia 3 de maio, o show de Lady Gaga nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro, contará com um cardápio exclusivo para os convidados da área VIP.

O que terá na área para convidados

Comandada pela chef Margareth Rocha, a comida ficará sob responsabilidade do Rappanui Gastronomia pelo segundo ano seguido. Para o show de Lady Gaga, a chef ainda dividirá a liderança com seu marido e sócio, Ricardo Pires.

Ao todo, 7.200 convidados serão servidos em três tendas de patrocinadores e produtores de show. Uma das referências gastronômicas será a cidade-sede da apresentação, o Rio de Janeiro, de acordo com a Veja.

Ainda de acordo com a revista, as raízes de Lady Gaga também servirão de inspiração, já que livro de receita de Joseph Germanotta, o pai da cantora, será usado para a composição de alguns pratos. Ele é dono do restaurante Joanne Trattoria, localizado em Nova York (EUA).

Do livro de receitas, Margareth escolheu reproduzir um molho de tomate da família e uma salada de quinoa vermelha com rúcula e beterraba. Entre as opções ainda terão hambúrgueres e cachorros-quentes.