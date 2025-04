Thais Carla passa por cirurgia bariátrica em hospital de Salvador

Thais Carla passou por uma cirurgia bariátrica na manhã de hoje, em Salvador (BA).

O que aconteceu

A influenciadora fez o procedimento no Hospital Aliança Star. A informação foi publicada pelo portal Léo Dias, que conversou com o marido de Thais Carla, Israel Reis. Ele informou que a esposa passa bem.

Conhecida por militâncias contra a gordofobia, Thais decidiu recorrer à cirurgia como parte de um projeto de cuidado com a saúde e o bem-estar. Em entrevista à revista Marie Claire, a dançarina revelou que a decisão de realizar a cirurgia surgiu do desejo de ter uma vida diferente, com mais disposição para brincar com as filhas e até retornar à dança.

Thais Carla entrou para o mundo da música e seu primeiro single fala sobre a aceitação. Sua primeira canção, intitulada como "Não Pode Opinar", reforça o direito de cada pessoa sobre o próprio corpo e questiona os padrões impostos pela sociedade. "Se não é seu corpo, você não tem que opinar", diz a letra.