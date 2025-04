Sonia Abrão: 'Bella Campos não sustenta e nem convence em Vale Tudo'

A atriz Bella Campos não sustenta e nem convence como Maria de Fátima na novela da Globo Vale Tudo, afirmou Sonia Abrão em entrevista ao Camarote do Chico Barney, no Canal UOL.

Não dá para comparar a Bella Campos com a Glória Pires, seria outra covardia. A novela, eu acho que segue bastante o enredo, a estrutura está mantida, mas a Bella Campos, que está no olho do furacão agora, o trabalho dela como Maria de Fátima não me convence.

É injusto comparar, é covarde até, porque [a novela] era excelente. O que a gente está vendo hoje é até uma boa adaptação.

Sonia Abrão

A apresentadora falou a Chico Barney que, não se trata de uma perseguição a Bella Campos, mas da análise de uma interpretação aquém do nível da novela original.

Não é como a Globo está querendo agora e divulgou, que é uma perseguição. Gente, é muito simples, a menina não conseguiu sustentar o personagem, que não era fácil, realmente. Tanto que precisou de uma Glória Pires para interpretar.

Sonia Abrão

Sonia Abrão sobre polêmicas de Davi: 'Nível mais constrangedor possível'

Sonia Abrão falou também sobre as recentes polêmicas de Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil 24, dizendo que ele chegou ao nível mais constrangedor possível em termos de mídia.

Do jeito que está, não dá. Eu acho que foi o nível mais constrangedor que ele podia chegar em termos de mídia, de divulgação, não precisava.

Essa última, então, da história do bebê e o desfecho disso, que a menina perdeu o bebê, eu achei uma das piores coisas que eu já vi em termos de assessoria, de desfecho de história, de coisa que possa colar na imagem da pessoa e prejudicar para caramba, não precisava disso.

Sonia Abrão

Assista ao comentário:

Sonia Abrão defende fim de camarote no BBB: 'Deixa o povo lutar pela grana'

A apresentadora Sonia Abrão disse que a era dos camarotes no Big Brother Brasil já acabou e defendeu seu fim no reality show global, afirmando que o prêmio em dinheiro tem que ficar para o 'povo guerrear'.

Agora seria hora de voltar um pouco às raízes mesmo, colocar pessoas motivadas, a vida não tá fácil para ninguém, como nunca foi, né? Então vamos dar chance para essas pessoas que tem garra, que querem lutar, que tão lá pelo prêmio, não é para ser famosinho ou para ganhar mais uma chance na televisão, no mundo da moda, qualquer coisa assim.

Volta para o povo mesmo e deixa o pessoal brigar, guerrear por uma grana, por uma chance de dar a volta por cima financeiramente, entendeu? Que aí eu acho que a coisa voltaria.

Sonia Abrão

Assista ao comentário:

Sonia Abrão: 'Globo viu Boninho com muito poder, quis mudar e se deu mal'

Sonia Abrão declarou que a Rede Globo viu Boninho, ex-diretor do Big Brother Brasil, com muito poder dentro da emissora, tentou fazer uma mudança e não conseguiu.

Ali acharam que tinha alguém com poder demais, né? Só pode haver um. Vamos mostrar que a gente não precisa, nós damos conta, e não deram!

Não houve uma transição, não teve uma chance para isso, uma abertura. É tipo assim, nada do que está aqui presta. A gente não quer mais, tudo velho. Vamos começar uma nova era. Olha aí no que está dando. Uma ruptura total.

Sonia Abrão

Assista ao comentário:

