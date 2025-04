De Roberto Carlos a encontro de vilãs: como será o show de 60 anos da Globo

A TV Globo completou 60 anos no último sábado, mas prepara sua grande festa para esta segunda-feira. A emissora vai exibir megashow ao vivo após capítulo de "Vale Tudo" que marca o retorno da personagem Odete Roitman ao Brasil.

Como vai ser o megashow

Realizado em uma arena no Rio de Janeiro, o show terá duas horas de duração. São mais de 400 artistas envolvidos no projeto que terá partes gravadas mescladas aos momentos exibidos ao vivo.

O show é um tributo à televisão e tem o público como protagonista. Sempre pensamos no que as pessoas querem ver e rever, de que forma podemos agradecer e comemorar com elas. O conceito de encontro, de sermos praça pública, que é tão presente na TV aberta, também estará no show.

Antonia Prado, a Toca, diretora artística do Show 60 anos

Xuxa e Angélica vão participar da festa de 60 anos da Globo Imagem: Divulgação/Multishow

A celebração terá atrações musicais diversas. Roberto Carlos, Gilberto Gil, Zeca Pagodinho, Sandy e Jr., Ivete Sangalo, Chitãozinho & Xororó, Angélica, Xuxa, Fafá de Belém, Péricles, Daniel, Lulu Santos e Zeca Pagodinho foram os primeiros nomes anunciados.

Todos se apresentarão em feats para comemorar as seis décadas do canal agraciando os espectadores com canções que marcaram a história. IZA, Ana Castela, Simone Mendes, Maiara e Maraisa, Zezé Di Camargo e Luciano, Lauana Prado, João Gomes, Joelma, MC Cabelinho, As Frenéticas, Negra Li, Roupa Nova, Alexandre Pires e Paulinho da Viola também foram confirmados.

Além das atrações musicais, claro, nomes que marcaram os 60 anos de jornalismo, esporte e entretenimento da emissora também vão aparecer no palco ou em vídeos gravados. A emissora, por exemplo, recriou a cidade cenográfica de "Roque Santeiro" e convidou a banda Roupa Nova para cantar a música de abertura da época.

Susana Vieira, Renata Sorrah, Flávia Alessandra, Lilia Cabral, Joana Fomm, Adriana Esteves, Leticia Colin e Glória Pires recriam vilãs históricas das novelas Imagem: Fábio Rocha/Globo

As novelas serão bastante lembradas, incluindo o encontro de vilãs que marcaram a TV. Gravação reúne Adriana Esteves como Carminha, de "Avenida Brasil"; Glória Pires como Raquel, de "Mulheres de Areia"; Renata Sorrah como Nazaré, de "Senhora do Destino"; Joana Fomm como Perpétua, de "Tieta"; Susana Vieira como Branca, de "Por Amor"; Flávia Alessandra como Cristina, de "Alma Gêmea"; Lilia Cabral como Maristela, de "Garota do Momento"; e Leticia Colin como Vanessa, de "Todas as Flores".

Nunca nesses anos todos eu coloquei o figurino de Carminha, nunca consegui. E na hora que estávamos provando a roupa, os grandes figurinistas reproduziram o "T" do Tufão, quando eu olhei, senti saudades e fiquei emocionada.

Adriana Esteves em comunicado à imprensa

Tony Ramos vai interpretar Roberto Marinho, o fundador das Organizações Globo, em diferentes momentos das celebrações dos 60 anos da TV Globo e dos 100 anos de Globo. A primeira aparição de Tony como o poderoso Marinho aconteceu no capítulo de sábado de "Garota do Momento". Em julho, ele voltará a ser visto no mesmo papel no lançamento do documentário "Um Século de Globo" —Eduardo Sterblitch fará as fases mais jovens do jornalista.

Tony Ramos homenageia Roberto Marinho no Show 60 anos da TV Globo Imagem: Fabio Rocha/Globo

O Show 60 anos tem direção artística de Antonia Prado e direção de Dennis Carvalho, João Monteiro, Henrique Sauer, Gian Carlos Bellotti, Renan de Andrade e Marcelo Amiky. A produção é de Bárbara Maia, Natalia Daumas e Matheus Pereira. O roteiro é Carlyle Junior, Alberto Renault, Leonardo Lanna, Ricardo Linhares e Juan Jullian. A direção de gênero é de Monica Almeida.