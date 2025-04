Samba e cerveja: como foi o King's Day, carnaval holandês que rolou em SP

São Paulo virou Amsterdã e o King's Day, que aconteceu na capital no último fim de semana, se tornou um Carnaval em homenagem a nossa majestade: o Samba.

Como foi o King's Day

Com direito a comidas típicas, aquele chopp geladinho, shows ao vivo, bar flutuante e passeio de balsa, a Amstel reproduziu, às margens do Rio Pinheiros, a maior festa da capital holandesa — a festa se repete no próximo fim de semana, nos dias 3 e 4 de maio.

Conhecido como o Carnaval holandês, o King's Day ocorre oficialmente em 27 de abril, data do aniversário do monarca, o rei Guilherme Alexandre.

Se por lá os holandeses saem às ruas tomadas pelo laranja e lotam os canais e rios em barcos decorados e super animados, por aqui, a versão paulistana do dia do Rei abrasileirado contou com muito samba: sob o comando de, entre outros nomes, Leci Brandão e Fundo de Quintal.

Leci Brandão também foi atração no King's Day da Amstel Imagem: Divulgação

Quem iniciou a festa no domingo (27) foi o grupo Samba do Aguidá, que não deixou ninguém parado com a homenagem aos clássicos do gênero que é a cara do Brasil. Formado por um grupo de amigos em 2019, o Samba do Aguidá recebeu o nome em homenagem a um objeto de barro de origem africana, usado nas oferendas aos orixás.

Depois foi a vez do Samba do Adilson, que apresentou ao público os maiores clássicos do samba e da música brasileira em uma tarde pra lá de animada.

Para comemorar os 45 anos de glória e de samba do Fundo de Quintal, o quinteto transformou a ciclovia do Rio Pinheiros literalmente em seu quintal. De frente para uma plateia que se formou ao longo de décadas, o grupo desfilou sucessos e homenageou artistas brasileiros como Adoniran Barbosa, Zeca Pagodinho e Tim Maia, animando o domingo até o fim da roda.

King's Day da Amstel teve convidados que aproveitaram festividade no Rio Pinheiros Imagem: Divulgação

Match perfeito

O público que resgatou o ingresso gratuito da festa aprovou o match de culturas.

"O clima está uma delícia. Achei muito legal a decoração, os moinhos de vento, uma coisa bem remetente mesmo à Holanda. Sou carioca, tô adorando e me acabando de dançar", disse o cantor Gael Vicci, 19 anos.

"Estar aqui é viver uma memória afetiva. Minha irmã mora na Holanda e eu amo a cultura, as comidas. Eu sempre digo que todo mundo deveria conhecer Amsterdam ao menos uma vez na vida", revelou Rose Alves, 54 anos.

Já os amigos Caio Rabelo e Gabriel Paz destacaram que samba, Carnaval holandês e cerveja formaram a combinação perfeita. "Eu vim pelo samba e pelo Fundo de Quintal, o evento está muito incrível. Já dá para começar a semana energizado."

Montagem: Rose Alves, Caio Rabelo e Gabriel Paz, e Gael Vicci aproveitaram o King's Day da Amstel Imagem: Bruna Gavioli/UOL

Passeio no Rio Pinheiros

O evento em São Paulo ofereceu ao público passeios gratuitos de balsa pelo Rio Pinheiros, saindo da Ponte do Jaguaré até a Ponte Cidade Universitária, com embarques a cada meia hora. Cada embarcação comporta até 100 pessoas e conta com bar temático e música ao vivo.

O King's Day em São Paulo continua nos dias 3 e 4 de maio, das 15h às 22h, com shows de Marcelo D2, Pagode do 27, Samba do Tatu e Péricles.

