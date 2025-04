Sabrina Sato usa decote profundo e penteado 'diferentão' em festa da Globo

Sabrina Sato, 44, é uma das convidadas especiais do especial de 60 anos da TV Globo. A apresentadora, que retornou ao canal há três anos, decidiu apostar num look com um generoso decote e um penteado de cabelo "diferentão".

O que aconteceu

Sabrina Sato escolheu um look inspirado na época do início da rede Globo, os anos 60, com toque de modernidade. Com um vestido com decote profundo e franzido, separado por um espartilho, a apresentadora faz homenagem à moda da época com liberdade contemporânea com um decote até a separação.

O look icônico da apresentadora é da grife Schiaparelli. A proposta dela era traduzir sua essência irreverente e elegante à altura da celebração de seis décadas de histórias da maior emissora do país.

Sabrina Sato investe em look e penteado ousado para festa de 60 anos da Globo Imagem: Gabi Schmidt

O penteado da ex-BBB também não ficou devendo no quesito inovação. Ela ainda abusou com um penteado diferentão estilo anos 60 que chamou atenção de todos.

Sabrina Sato surgiu na televisão em 2003 através da participação no Big Brother Brasil. Após rodar por emissoras como RedeTV! e Record, ela retornou ao canal em 2022 como apresentadora de programas na Globo e no canal pago GNT.

Desde sua volta à Globo, Sabrina já protagonizou projetos de destaque que marcaram a grade da TV e do streaming. Entre eles, "The Masked Singer Brasil", "Essa Eu Quero Ver (Fantástico) em TV aberta, "Desapegue Se for Capaz", "Saia Justa" (GNT), "Sobre Nós Dois", "Let Love" (Multishow), "Carnaval da Sabrina" (GNT), "Além do Look" (Globoplay) e agora ela estreia como apresentadora do reality "Minha Mãe Com Seu Pai" (Globoplay).