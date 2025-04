Renata, campeã do BBB 25, abandona entrevista após pergunta sobre Maike

Renata Saldanha, 33, não quer se manifestar se o affair com Maike Cruz, 30, continua após o BBB 25. Convidada da festa de 60 anos da Globo, a campeã da 25ª temporada do reality show abandonou o papo com a imprensa no tapete vermelho ao ser perguntada do ex-brother.

O que aconteceu

A bailarina afirma que a vida mudou completamente uma semana após faturar o prêmio de 2,72 milhões no Big Brother Brasil. "É uma correria, mas eu tô muito feliz com tudo isso que tá acontecendo."

Feliz de estar podendo celebrar e, em breve, voltar pra minha cidade (Fortaleza) para sentir um pouquinho do calor da torcida, da vibração desse sonho que foi o Big Brother.

Renata Saldanha

Vida de celebridade ainda é uma grande novidade para a campeã do BBB 25. "Não caiu ficha ainda. Ainda tô olhando e tietando a galera. Tô fingindo de plena e fazendo cara de rica. Tô ensaiando pra servir, porque essa parte da vida eu ainda não tinha ensaiado."

Ao ser questionada sobre Maike, Renata Saldanha abriu largo sorrisão, mas não falou sobre o ex-brother. Ela soltou um "ih" e abandonou a entrevista no tapete vermelho da festa da Globo.