Regina Duarte ganha destaque em especial de 60 anos da Globo; veja como foi

Regina Duarte, 78 anos, teve um retorno de destaque às telas da Globo no evento de 60 anos da emissora, na noite de hoje.

O que aconteceu

Duarte protagonizou um clipe só dela em celebração pelas músicas que marcaram as telenovelas ao longo de décadas. A atriz, vestida toda de branco, dançou em uma espécie de tabuleiro de xadrez acompanhada por um balé.

Nas redes sociais, a Globo enalteceu a apresentação de Regina. "Eu tô toda arrepiada", destacou o canal.

O público também reagiu à aparição da atriz, que marcou história nas novelas da Globo. Muitos apostam que essa pode ser a volta oficial de Duarte à emissora, cinco anos após sua saída para se tornar secretária de Cultura no governo Jair Bolsonaro (PL) — posto que ele ocupou por pouquíssimo tempo até ser trocada por Mario Frias.

Regina Duarte se tornou persona non grata na Globo. As posições políticas ultraconservadoras da atriz, com críticas à comunidade LGBT+ e postura negacionista durante a pandemia de covid-19, fizeram com que ela se afastasse dos estúdios Globo. Seu retorno, porém, aconteceu neste ano.