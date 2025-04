Príncipe William e Kate retornam à Escócia para aniversário de casamento

LONDRES (Reuters) - O príncipe britânico William e sua esposa Kate viajarão para uma pitoresca ilha rural escocesa na terça-feira, onde celebrar seu 14º aniversário de casamento e fazer sua viagem conjunta de maior destaque deste ano.

William, o herdeiro do trono, casou-se com Kate Middleton em 29 de abril de 2011, na Abadia de Westminster, em uma cerimônia assistida por milhões de pessoas em todo o mundo.

Eles se conheceram uma década antes, quando ambos eram estudantes de graduação na Universidade de St. Andrews, na costa leste da Escócia.

Em vez de comemorar seu aniversário em casa, o príncipe e a princesa de Gales, um dos casais mais glamorosos do mundo com o charme das estrelas de Hollywood, retornarão à Escócia para uma visita de dois dias às Ilhas de Mull e Iona, parte do arquipélago das Hébridas, na costa oeste.

A mídia britânica informou que, após suas obrigações oficiais, eles devem passar o aniversário em uma pequena e isolada casa de campo em Mull, famosa por suas dramáticas e belas paisagens.

A viagem é um raro passeio público conjunto d o casal, que tem três filhos -- George, de 11 anos, Charlotte, de 9, e Louis, de 7 -- desde que Kate passou por quimioterapia preventiva contra o câncer, do qual ela agora está em remissão.

"A Escócia é incrivelmente importante para mim e sempre terá um lugar especial no meu coração", disse William, que como herdeiro, detém o título de Lorde das Ilhas, em 2021.

"George, Charlotte e Louis já sabem o quanto a Escócia é querida para nós dois... Não temos dúvidas de que eles crescerão compartilhando nosso amor e conexão com a Escócia."

Durante a viagem, eles devem ir à cidade de Tobermory on Mull, famosa por suas casas coloridas com vista para o porto, e visitar um mercado, produtores de alimentos e centros comunitários nas ilhas para ouvir sobre a importância de proteger o meio ambiente natural, disse seu gabinete.

(Reportagem de Michael Holden)