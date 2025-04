Preta Gil diz que está se sentindo viva após cantar com pai: 'Dose de cura'

Colaboração para Splash, no Rio

Preta Gil usou as redes sociais para compartilhar a emoção de ter dividido o palco com seu pai, Gilberto Gil, durante o show dele ontem no Allianz Parque, em São Paulo.

O que aconteceu

A cantora participou do dueto da música Drão e descreveu a experiência como um verdadeiro momento de cura.

É uma troca, um momento que venho aqui para reverenciar ele, em primeiro lugar, reverenciar toda essa história linda que é contada nesse espetáculo. Mas venho também me curar, venho receber minha dose de cura por vários aspectos: dele, da banda, de todos os meus familiares que estão ali, do público.

Preta Gil

Preta também destacou a força simbólica da música escolhida para o dueto. "É muito forte toda vez que a gente canta juntos. Especialmente essa música, que é uma música que ele fez para minha mãe quando eles se separaram. É uma música que tem um simbolismo muito grande para mim. É emocionante. Feliz, me sentindo viva, bem para poder viver mais esse momento histórico com meu pai", completou a artista.