'Preguiçosa', 'triunfante': as reações ao 1º capítulo de 'Dona de Mim'

Com críticas e elogios, a novela "Dona de Mim" (Globo) estreou no topo dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A novela escrita por Rosane Svartman estreou entre os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter). "Esse começo igual um filminho da Sessão da Tarde", comentou um internauta logo na primeira cena do capítulo.

Logo no início da trama, acompanhamos o casamento de Abel (Tony Ramos) e Filipa (Claudia Abreu), que foi interrompido com a chegada de Ellen (Camila Pitanga). Através de um flashback, descobrimos que a funcionária salvou o dono da empresa Boaz no passado, e agora veio cobrar essa dívida de vida. Ela quer que o antigo patrão assuma a paternidade de sua filha Sofia (Elis Cabral).

Com o primeiro bloco totalmente centrado nos personagens de Tony Ramos, Claudia Abreu e Camila Pitanga, a novela foi elogiada. "A nova novela das sete falando sobre suicídio com a delicadeza e sensibilidade que só Rosane Svartman conseguiria escrever neste horário", opinou um usuário do X (antigo Twitter).

O retorno de Camila Pitanga e Cláudia Abreu às novelas da Globo também foi celebrado pelos telespectadores. "Que cenão, Camila Pitanga você é absurda, que entrega!", afirmou um fã. "Cláudia Abreu está lindíssima! Que saudade estávamos dela em uma novela!", escreveu outro. "Cláudia Abreu triunfante em seu retorno às novelas", celebrou um terceiro.

A protagonista Leo (Clara Moneke) só apareceu no segundo bloco do capítulo, após uma passagem de tempo na história. "Primeira cena da Clara Moneke como a protagonista Leona. Que brilhe bastante!", afirmou um telespectador. "Clara Moneke tem muito carisma", afirmou um segundo.

Apesar de vários elogios à trama e às atuações, parte do público não gostou da abertura de "Dona de Mim". Ao som da música de Iza, ela conta com os atores dançando ao som da canção. "Que coisa preguiçosa", criticou um internauta.

Cláudia Abreu triunfante no seu retorno às novelas #DonaDeMim pic.twitter.com/IlhiyJZD33 -- Nosso Drama (@nossodramabr) April 28, 2025

clara moneke tem muito carisma, como pode #DonaDeMim -- Aldeíde Candeias (@Frankyor) April 28, 2025

Primeira cena da Clara Moneke como a protagonista Leona. Que brilhe bastante!!! #DonaDeMim pic.twitter.com/Od58uUFNMM -- Tiago Dias Brandwain de Vielmond Giardini Pillar (@dia_tiago) April 28, 2025

A abertura de #DonaDeMim ficou pior ainda com os créditos? pic.twitter.com/2NQhgqL8kh -- ypis (@portalypis) April 28, 2025

Esperava uma abertura e ganhei um lyric vídeo. Kkkkkkkkkkk #DonaDeMim



pic.twitter.com/lDrhminPl3 -- Michel ? (@MichelPedrosoo) April 28, 2025

Camila Pitanga chegou com a sua Ellen, causou, deu show de atuação e foi com Deus #DonaDeMim pic.twitter.com/MQdNoMvBpE -- Babi?? (@babi) April 28, 2025

GENTE PELO AMOR DE DEUS OLHA QUE CENÃO, CAMILA PITANGA VOCÊ É ABSURDA, QUE ENTREGA ! #DonaDeMim pic.twitter.com/B3E2aGS92i -- aninha secco (@favxantonelli) April 28, 2025

A nova novela das sete falando sobre su*cídio com a delicadeza e sensibilidade que só Rosane Svartman conseguiria escrever neste horário. #DonaDeMim -- Thiago Pasqualotto (@thiago_p) April 28, 2025