Os 4 bonitões que farão loucuras na cama com Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Odete Roitman chega em "Vale Tudo" definitivamente no capítulo desta segunda-feira (28). Com predileção por homens mais novos, a grande vilã do folhetim das 21h terá, ao menos, quatro amantes "padrão" ao longo da história.

Ângelo Rodrigues

Primeiro amante a aparecer é Martin, vivido pelo ator português Ângelo Rodrigues, 37. Ele surge em uma cena quente na cama com Odete e depois em outras ocasiões acompanhando a vilã, mas fica poucos capítulos.

Antes do papel em "Vale Tudo", Rodrigues fez sucesso na minissérie "Olhar Indiscreto". O galã estrelou a produção brasileira ao lado da atriz Débora Nascimento.

Bernardo Velasco

Outro que entra na mira da empresária é Igor, interpretado por Bernardo Velasco, 39. Personal trainer de Afonso Roitman (Humberto Carrão), o personagem se torna amante da veterana, mãe de seu cliente.

Na Globo, o ator já fez "Malhação" (2011) e "Os Dias Eram Assim". No campo pessoal, Velasco já namorou Paloma Bernardi e Pérola Faria.

Feliz demais de estar de volta as telas, dando vida ao Igor, nesse novelão q é, está sendo, e sempre será uma das maiores ja vistas! Bernardo Velasco

Leandro Lima

Leandro Lima, 43, será Walter, o terceiro amante de Odete e o que terá mais expressão na trama. Além das cenas tórridas, ele ajuda a vilã a sabotar Raquel (Taís Araújo). Walter é "arrancado" dos braços de uma amiga, pois Odete enxerga nele "potencial".

Na trama de 1988, o personagem foi vivido por João Bourbonnais. Na versão, participou de um dos momentos mais lembrados da história, quando envenena a maionese da empresa de buffet de Raquel a mando de Odete.

Lima estreou em novelas em 2009, fazendo apenas participações. Seus últimos papéis fixos foram em "Pantanal" e "Terra e Paixão".

Cauã Reymond

Odete Roitman se apaixona por César, personagem de Cauã Reymond, 45. O caso também aconteceu na primeira versão, com Beatriz Segall e Carlos Alberto Ricelli dando vida aos antagonistas.

César mantém a relação com Odete como parte de seu golpe. Em paralelo, ele continua lado a lado com Maria de Fátima (Bella Campos), que se casa com Afonso.

Essa não é a primeira vez que Cauã Reymond dá vida a um gigolô. Em Belíssima (2005/2006), ator foi garoto de programa e contracenou com Vera Holtz e Fernanda Montenegro.