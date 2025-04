Vale Tudo: remake vai mudar morte de Odete Roitman? Debora Bloch dá spoiler

Odete Roitman ainda nem chegou oficialmente no remake de "Vale Tudo", mas o público já está ansioso pela morte da vilã.

Debora Bloch disse que evita pensar na cena. Em conversa com Ana Maria Braga, a atriz disse que ainda não se preparou para o momento: "Calma! Ainda estou chegando".

A autora do remake, Manuela Dias, também não dá detalhes. "Ela diz que até já pensou, mas nem fala em voz alta para não dar nenhum spoiler", conta Debora.

Na versão original, a dúvida sobre quem matou Odete Roitman dominou o Brasil. No fim da trama, foi revelado que a assassina era Leila — interpretada por Cássia Kis na versão original e Carolina Dieckmann no remake.

No entanto, segundo Ana Maria, o remake deve mudar o autor do crime. A apresentadora conseguiu arrancar um spoiler da atriz ao relembrar que, na versão de 1988, a trama foi amarrada de tal maneira que qualquer personagem poderia ser o assassino. "Provavelmente é isso que a gente vai fazer", adiantou Debora.

A personagem chega hoje na novela. No capítulo de sábado (26), o público teve seu primeiro contato com Odete Roitman, que numa ligação com a irmã Celina (Malu Galli) confirmou que estava prestes a desembarcar no Rio de Janeiro.