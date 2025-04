Odete Roitman humilha sua irmã bondosa de forma terrível em 'Vale Tudo'

Após ver Heleninha (Paolla Oliveira) bêbada, Odete Roitman (Débora Bloch) desconta a raiva em Celina (Malu Galli) na novela "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

A vilã acusa a irmã pelo estado de Heleninha. "Você mentiu para mim, Celina. Você mentiu para mim! Não tem nem cinco minutos você me disse que...", desabafa Odete.

Celina garante que a sobrinha não estava mais bebendo. "Ela não estava bebendo, Odete! Eu te juro! Você acha que eu ia brincar com uma coisa dessas?", questiona.

A empresária também humilha a filha. "Fica aí enchendo a cara de uísque às minhas custas. Pagando clínica de reabilitação com o meu dinheiro! Porque, que eu saiba, faz muito tempo que você não vende uma tela", diz ela para Heleninha.

Sozinha com Celina, a vilã continua desabafando. "Que coisa mais deprimente esta cena. Eu contava com tudo, menos com isso. Mas, a Heleninha não falha, não é? Sempre decepciona!", fala.

