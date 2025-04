Nicole Bahls revela que vontade de ser mãe passou após ter sobrinhos

Nicole Bahls, 39, falou sobre maternidade e disse que o desejo de ter filhos passou após o nascimento de seus dois sobrinhos.

O que aconteceu

Bahls revelou que, "por enquanto", não pensa em engravidar. "Vai passando, não estou com muita vontade de ter filho, porque depois que eu fui tia, que tenho meus sobrinhos, e minha irmã me deixa participar da vida deles, eu converso com eles, acho que foi passando [a vontade de ser mãe], fui matando um pouco a vontade com as crianças da minha irmã", declarou em entrevista ao portal Leo Dias.

A famosa, no entanto, ressaltou que, por precaução, congelou óvulos —caso mude de ideia. "Falam que filho é o maior amor do mundo, amor incondicional", completou.

Nicole Bahls está solteira desde o fim do namoro com o empresário Marcelo Viana. Os dois viveram um relacionamento de idas e vindas desde 2022, mas que se encerrou em fevereiro deste ano.