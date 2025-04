Netflix inicia gravações de 'Ilhados com a Sogra 3': 'Povo vai hablar'

Dia 28 de abril é comemorado o dia da sogra no Brasil. Para celebrar a data, a Netflix anuncia oficialmente que já iniciou as gravações da terceira temporada do "Ilhados com a Sogra". A informação foi confirmada com exclusividade para Splash.

Nessa temporada vai rolar muita identificação, tá? Quando vi o vídeo de todos os participantes, dos conflitos, primeiro que achei eles muito espontâneos, muito carismáticos, falam o que pensam e falam na cara. Acho que isso já é um passo para uma transformação, porque você fala, rola o embate e já busca uma solução. As transformações vão inspirar as pessoas. O povo vai hablar pra caraca nessa temporada e tô animada.

Fernanda Souza, apresentadora do Ilhados com a Sogra 3, em entrevista para Splash

O que aconteceu

Seleção das candidatas da 3ª temporada: para escolher as novas protagonistas, a Netflix reuniu mais de 200 sogras de várias regiões do Brasil numa convenção de sogras, em São Paulo. Elas chegaram ao evento sem saber que era um teste para nova temporada do programa e encararam vários desafios.

Como foi a seletiva de sogras da 3ª temporada? No evento, as candidatas vivenciaram experiências imersivas e participaram de ativações inspiradas nas provas da última temporada — mostrando que estão prontas para enfrentar os desafios do programa.

A convenção de sogras será exibido na 3ª temporada? Sim. A convenção de sogras foi gravada pela Netflix e fará parte do primeiro episódio do reality. Splash participou de um dia da seletiva, em São Paulo, e trará nos próximos dias um material exclusivo sobre como é feita a avaliação das candidatas.

Netflix realizou seletiva com mais de 200 sogras para 3ª temporada do Ilhados com a Sogra Imagem: Vans Bumbeers/Netflix

Quantas famílias participarão da 3ª temporada? Seis famílias se enfrentam em provas inéditas e testam seus limites de convivência em uma ilha paradisíaca de Alagoas.

Qual é o prêmio do Ilhados com a Sogra 3? A família que vencer os obstáculos da convivência e as provas do reality show irá embolsar a quantia de R$ 500 mil.

Data de estreia da 3ª temporada: a Netflix ainda não definiu a data de lançamento da novidade.

Quem apresenta a nova temporada do Ilhados com a Sogra? Fernanda Souza. A apresentadora comanda o reality show familiar pelo terceiro ano consecutivo.

Fernanda Souza comanda 3ª temporada do Ilhados com a Sogra Imagem: : Vans Bumbeers/Netflix