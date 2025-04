Nadja Haddad apresenta filho em igreja evangélica: 'Milagre vivo'

Nadja Haddad, 44, e seu marido Danilo Joan, 41, levaram o filho José, 1, para ser apresentado a Deus na Igreja Lagoinha Alphaville, em São Paulo.

O que aconteceu

O rito foi ministrado pelo pastor André Fernandes durante o culto da noite de ontem. Na igreja evangélica, a apresentação de crianças se assemelha ao batismo na tradição católica, com a consagração do pequeno a Deus e a evocação das bênçãos e proteção divina sobre ele.

Em suas redes sociais, Nadja compartilhou vários registros da apresentação de José, com mensagens de gratidão pela vida do herdeiro. "Zé, você foi apresentado Àquele que te transformou no milagre vivo!", diz um dos textos, repostado pelo apresentadora. "Nosso guerreiro venceu e hoje foi apresentado ao Senhor! Viva nosso José!", escreveu uma amiga de Nadja, que republicou o post com um adendo de agradecimento. "Deus de amor! Obrigada, Senhor! Obrigada, minha amiga, por toda oração!"

Nadja deu à luz em abril de 2024 os gêmeos José e Antônio, mas somente o primeiro sobreviveu. Ambos nasceram prematuros, no sexto mês de gestação, e Antônio veio a óbito 17 dias depois.

Imagem: Reprodução/Instagram

