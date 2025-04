Morre o compositor e produtor Mauro Motta, parceiro de Raul Seixas

O compositor e produtor Mauro Motta morreu ontem, aos 77 anos.

O que aconteceu

Ele foi um importante parceiro de Raul Seixas e atuou como produtor de Roberto Carlos por mais de dez anos, entre 1984 e 1996. A informação foi confirmada pelo filho Mauro Lemos, por meio de texto no Facebook.

Meu pai deixou um legado imensurável, que segue ecoando em cada canção, em cada lembrança e em cada valor que ele nos transmitiu. Além das músicas que compôs, foi um dos maiores produtores musicais do Brasil, realizando obras com diversos artistas. Mauro, filho

Motta nasceu no Rio de Janeiro. Teve uma infância pobre e iniciou na música por influência da mãe, Dirce, que tocava piano. Ele estudou o instrumento dos cinco aos 16 anos. Motta morava no município de Guapimirim, na Serra fluminense, desde o final dos anos 1970. A causa da morte não foi revelada.

Ele foi parceiro de Raul Seixas e produtor de Roberto Carlos Imagem: Reprodução/Facebook

Artista fez parte do grupo Renato e seus Blue Caps em 1968, mas construiu a carreira compondo e produzindo outros artistas. Com Raul Seixas, escreveu canções como "Doce, doce amor", interpretada por Jerry Adriani, e "Ainda queima a esperança", famosa na voz da cantora Diana.

Em parceria com Robson Jorge, assinou "Fim de tarde" e "Eu preciso te esquecer", que se tornaram hits com Claudia Telles. Mauro Motta também compôs várias músicas do repertório de Roberto Carlos, muitas em parceria com Eduardo Ribeiro, incluindo "Nosso amor", "Voltei ao passado", "Eu me vi tão só" e "Preciso te esquecer".