Maitê Proença diz que 'foi mais severa do que deveria ter sido' com a filha

Maitê Proença, 67, admitiu que foi "mais severa" do que deveria na educação de sua filha, Maria Marinho, 34.

O que aconteceu

Proença avaliou a si mesma como mãe e se deu uma nota seis. "Eu achava que era uma nota nove, agora, tendo amadurecido e tendo neto, descobri que eu fui mais severa do que precisaria ter sido. Mas passei de ano porque eu fiz o meu melhor. Eu não poderia ter feito melhor do que aquilo [que fiz, porque não sabia como]", declarou no programa Provoca, da TV Cultura.

A atriz também falou sobre sua relação com os pais e se deu uma nota 10 como filha. "Eu era mal criada, tinha personalidade, falava palavrão, coisa que não podia. Era agressiva porque queria as coisas do meu jeito".

Ela, porém, ressaltou que seus pais "erraram muito e de formas fatais". "Eles fizeram coisas que levaram à morte, cometeram falhas gravíssimas e eu perdoei. Eu precisei perdoar para lidar com tudo que tinha sobrado. Eu perdoei, passei anos perdoando".

Maria Marinho é filha de Maitê e do empresário Paulo Marinho. Já a mãe da atriz, Margot Proença, foi assassinada pelo marido e pai de Maitê, Eduardo Gallo, quando a artista tinha apenas 12 anos.