Luiza Zveiter revela compulsão ao perder 136 kg: Quis comprar loja inteira

Colaboração para Splash, no Rio

A repórter Luiza Zveiter desabafou sobre a sua trajetória de emagrecimento. Ela contou que perdeu 136 quilos e abordou os desafios que enfrentou ao longo desse processo.

O que aconteceu

A repórter relembrou como a obesidade impactou sua adolescência. Eu era amiga dos meninos da escola, era a que nunca tinha ficado com ninguém nem dado um beijinho. Eu tinha apenas 18 anos quando li sobre a cirurgia pela primeira vez, então operei. Só que eu não tinha essa cabeça que eu tenho hoje. Não tinha consciência de que não era só usar um remédio ou uma injeção. Eu pesava 136 quilos na época, e o peso mínimo a que eu cheguei após a cirurgia foi 70. Só que eu emagreci por causa da cirurgia, e não porque de fato mudei minha cabeça", contou em, entrevista ao O Globo.

Aos 42 anos, Luiza mantém rotina de exercícios que inclui musculação e boxe. A repórter ressaltou que, embora nunca tenha tido transtornos alimentares, acabou desenvolvendo outra compulsão após a perda de peso. Depois que comecei a emagrecer, desenvolvi a compulsão por compras. A vida toda eu nunca tinha entrado numa loja para comprar uma roupa. Passei a adolescência toda indo à costureira para fazer roupa. Nunca me esqueci do dia em que entrei numa loja e comprei pela primeira vez. Uma roupa coube em mim, e eu quis comprar a loja inteira, fiquei alucinada.

Luiza precisou de ajuda médica para tratar a compulsão. "Comecei a ter um pouco de pânico e procurei um psiquiatra. Com a ajuda dele, da terapia e dos remédios, comecei a entender as coisas e tratar essa compulsão.

A jornalista comenta estar feliz com o peso atual. "Hoje cheguei a um peso com o que me sinto bem. Hoje foi comprovado que a obesidade é uma doença como qualquer outra, é crônica e tem que ser tratada", finalizou.