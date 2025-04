Lexa fala sobre luto dois meses após perder a filha Sofia: 'Carregando saudade'

Lexa compartilhou nas redes sociais uma nova mensagem sobre o processo de luto pela perda da filha Sofia, fruto da relação com Ricardo Vianna.

Dois meses após a morte da bebê, a cantora postou um texto nos Stories do Instagram que descreve o sentimento atual: "Ninguém te conta, mas sobreviver ao luto não é sobre ser forte o tempo todo... é sobre achar pequenas brechas pra ser feliz, mesmo carregando a saudade".

Sofia nasceu prematura no dia 2 de fevereiro e morreu três dias depois. A bebê não resistiu às complicações provocadas pela pré-eclâmpsia precoce e pela síndrome de HELLP, diagnosticadas em Lexa ainda durante a gravidez. A cantora ficou internada por 17 dias no Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo.

No anúncio feito em fevereiro, Lexa relatou ter vivido "os dias mais difíceis da minha vida" e explicou que a gravidade do quadro surpreendeu os médicos, apesar do acompanhamento pré-natal.

Desde a perda, Lexa compartilha com o público momentos de seu processo de recuperação emocional. Em março, ela desabafou sobre o desafio de atravessar o puerpério sem a filha e agradeceu o apoio dos fãs, familiares e amigos.

No relato mais recente, a cantora reforçou que, mesmo convivendo com a saudade, busca momentos de felicidade em sua rotina. "Minha filha sempre estará comigo", declarou.