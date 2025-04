Lady Gaga tem fortuna de R$ 2 bilhões; saiba origem de seu patrimônio

Lady Gaga, 39, desembarca no Brasil nesta semana para um megashow nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro. A estrela da música mundial, que chegou ao topo das paradas pela primeira vez em 2008, já acumula um patrimônio bilionário.

O que aconteceu

Gaga tem fortuna avaliada em US$ 320 milhões — cerca de R$ 2 bilhões na atual cotação do dólar. Os dados são da revista norte-americana Forbes.

Patrimônio de Lady Gaga vem principalmente da música. A dona de hits como "Bad Romance", "Born This Way", "Shallow" e "Die With a Smile" alcançou o topo das principais paradas de música do mundo nas três décadas deste século. Ainda, ela é responsável pelas próprias composições.

Cantora também tem turnês milionárias. Ela, que começou a rodar o mundo em arenas, lotou estádios com a The Fame Ball Tour e a Born This Way Ball Tour.

Além da música, Gaga também é uma empresária de sucesso. A diva pop lançou sua própria linha de produtos de beleza, além de ter sua própria produtora, a Haus of Gaga, que comercializa seus produtos.

Fora da música, Gaga ainda alcançou o sucesso como atriz. Ela venceu o Emmy pela atuação em "American Horror Story: Hotel" (2015) e foi indicada como melhor atriz ao Oscar por "Nasce uma Estrela" (2018) — ela levou para casa a estatueta de canção original por "Shallow".

Requisitada por grandes marcas. Com tamanho sucesso e influência, Lady Gaga também lucra com publicidade para grandes marcas, como a MasterCard e a joalheira Tiffany & Co.

Lady Gaga se apresentará pela segunda vez no Brasil. A artista deverá realizar o maior show de sua carreira em Copacabana no próximo sábado (3). Ela veio ao Brasil pela primeira vez em 2012, quando se apresentou no Rio, em São Paulo (SP) e em Porto Alegre (RS).