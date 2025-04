Lady Gaga no Rio: funcionários do metrô entram no clima do show e recriam clipe da cantora

Funcionários do Metrô Rio entraram no clima da chegada de Lady Gaga ao Brasil e recriaram cenas do clipe LoveGame (2008) para orientar os fãs que vão acompanhar o show gratuito da cantora, no próximo sábado, 3, na Praia de Copacabana.

No vídeo, colaboradores aparecem dançando para divulgar informações sobre o esquema especial de funcionamento do transporte público. Confira o vídeo aqui .

Para quem pretende assistir ao show, a recomendação é utilizar a estação Siqueira Campos/Copacabana, que operará 24 horas para embarque e desembarque.

As demais estações funcionarão apenas para desembarque. Já a estação Cardeal Arcoverde/Copacabana atenderá somente desembarque entre 16h e 22h, e após esse horário, apenas embarques serão permitidos com cartões pré-adquiridos ou pagamento por aproximação (NFC).

O Metrô Rio orienta ainda que os passageiros adquiram ou recarreguem suas passagens antecipadamente para evitar filas.

Quando Lady Gaga chega ao Rio?

A cantora volta ao Brasil após 12 anos. Em 2012, ela passou pelo Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre com a turnê Born This Way Ball. Em 2017, estava escalada para o Rock in Rio, mas cancelou a apresentação por questões de saúde relacionadas à fibromialgia.

No sábado, 3, Lady Gaga sobe ao palco montado na areia de Copacabana, em um evento que promete reunir cerca de 1,6 milhão de pessoas. A apresentação integra a turnê The Mayhem Ball, que combina sucessos da carreira com as novas músicas do álbum Mayhem.