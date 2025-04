Jojo Todynho apoia Thaís Carla em cirurgia bariátrica: 'Ficará maravilhosa'

Jojo Todynho, 28, manifestou seu apoio a Thaís Carla, 33, com respeito à cirurgia bariátrica que esta realizou recentemente.

O que aconteceu

A funkeira está convicta de que a operação da dançarina trará bons resultados. "Thaís Carla hoje fez bariátrica, ela vai ficar maravilhosa! E vai passar por esse processo com muito sucesso, porque com certeza ela deve estar com uma equipe muito boa para cuidar dela", declarou a intérprete de "Que Tiro Foi Esse?", por meio do Instagram.

Ela entende que Thaís está certíssima de buscar novos caminhos para sua saúde e estética. "Nunca é tarde para a gente acordar e ver o que é melhor para nossa vida, e o melhor é cuidar dela com amor e carinho! Thaís, sucesso!"

Jojo realizou o mesmo procedimento de Thaís Carla em 2023. De lá para cá, a cantora emagreceu mais de 80 kg, através de um processo que envolveu também reeducação alimentar e rotina de exercícios físicos.