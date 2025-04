John Lithgow diz que não esperava críticas por aceitar papel em série de 'Harry Potter'

John Lithgow, ator que interpretará Alvo Dumbledore na nova série de Harry Potter, comentou a repercussão de sua entrada na produção da Max. Segundo ele, em entrevista ao The Times of London, recebeu críticas por integrar o projeto, devido à associação com a autora J.K. Rowling e seus comentários controversos sobre a comunidade trans.

Segundo Lithgow, a possibilidade de críticas não passou por sua cabeça no momento em que aceitou o convite. À época, sua maior preocupação era o compromisso a longo prazo. "Claro que foi uma grande decisão, porque provavelmente é o último grande papel que vou interpretar", afirmou. "É um compromisso de oito anos, então eu estava pensando sobre mortalidade e que este é um papel muito bom para encerrar [a carreira]."

O ator relatou que percebeu a dimensão da controvérsia ao receber de uma amiga próxima, mãe de uma criança trans, uma carta aberta intitulada "Uma carta aberta para John Lithgow: Por favor, se afaste de Harry Potter". "Foi o alerta inicial", disse.

Ainda assim, Lithgow questionou a conexão entre as falas de Rowling e sua decisão de integrar o projeto. "Pensei: ‘Por que isso é um fator?’ Fico me perguntando como a própria J.K. Rowling absorveu isso tudo", comentou. O ator afirmou que ainda não a conheceu pessoalmente, mas tem curiosidade em conversar com ela.

Ao ser questionado se o episódio o fez reconsiderar o papel, Lithgow respondeu: "Ah, de jeito nenhum".

J.K. Rowling foi alvo de críticas em 2020 após publicar postagens nas redes sociais que muitos consideraram transfóbicas. Parte do elenco da franquia Harry Potter, como Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, se manifestaram publicamente contra as opiniões da autora.

Apesar das polêmicas, o chefe de conteúdo da Max, Casey Bloys, declarou que Rowling está "muito, muito envolvida" na nova série, e que suas posições não impactaram o processo de escalação ou contratação da equipe de produção.