'Ilhados com a Sogra': Netflix cria convenção de sogras para escolher elenco da 3ª temporada

A Netflix anunciou que as gravações da terceira temporada de Ilhados com a Sogra começaram nesta segunda-feira, 28, data em que o Dia da Sogra é celebrado.

Para selecionar as candidatas da nova etapa do reality show, a Netflix realizou uma convenção de sogras em São Paulo. Reunindo mais de 200 sogras de todas as regiões do Brasil, elas chegaram ao evento sem saber que era um teste para a nova temporada do programa.

A etapa foi gravada e será exibida no primeiro episódio da terceira temporada do reality show. No evento, as candidatas participaram de ativações inspiradas nas provas da última temporada do programa.

A nova temporada de Ilhados com a Sogra seguirá sob o comando de Fernanda Souza e com a mesma premissa: seis famílias se enfrentarão em provas inéditas em busca do prêmio final de R$ 500 mil, em uma ilha paradisíaca em Alagoas.

A nova temporada do programa ainda não tem data de estreia. As duas primeiras temporadas do reality show estão disponíveis no catálogo da Netflix.