Henrique Fogaça se pronuncia sobre caramujo em prato de seu restaurante

Henrique Fogaça, 51, pronunciou-se por meio de sua assessoria a respeito de um caramujo vivo ter sido encontrado em um dos pratos servidos no Sal Gastronomia, restaurante paulista de sua propriedade.

O que aconteceu

O chef de cozinha afirmou que o estabelecimento costuma ser extremamente rigoroso com as normas de higiene no preparo dos alimentos. "O Sal Gastronomia reforça que cumpre com rigor todas as normas de segurança alimentar e higiene há mais de 20 anos", declarou ao portal Leo Dias.

Segundo ele, a observância das medidas sanitárias determinadas pela Anvisa é uma das premissas do Sal Gastronomia. "O restaurante segue todas as regulamentações sanitárias definidas pela Anvisa, incluindo higiene do espaço, dos utensílios, procedência dos alimentos, controle de pragas e manutenção adequada das instalações."

O assunto ganhou força após o cliente divulgar uma gravação que mostra o animal vivo no prato servido pelo estabelecimento. Segundo ele, a equipe local se desculpou, isentou-o de pagar pela refeição e até ofereceu um novo prato, que ele recusou.