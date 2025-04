Gustavo Benedeti nega traição e acusa ex-namorada de espalhar 'mentiras'

O ex-BBB Gustavo Benedeti se manifestou publicamente após ser alvo de acusações feitas pela ex-namorada, Aline Fernandes.

O que aconteceu

Desabafo surge após Gustavo anunciar novo relacionamento. Aline usou os stories do Instagram para desabafar. "Passei 3 meses com esse indivíduo e não iria expor nada! Dia 8 desse mês estava comigo ainda e menos de 20 dias depois está na rede social anunciando namoro", escreveu.

Aline também alegou que Gustavo se envolvia com homens enquanto mantinha relacionamento com ela. Segundo a influenciadora, ex-BBB chegou até a morar com um deles. "Eu preferi não acreditar! Fui tratada com desrespeito, frieza e indiferença diariamente, o que me fez finalmente reconhecer a dependência emocional que eu tinha", afirmou.

Gustavo classificou as acusações como falsas e ofensivas. "Existem mentiras que são tão absurdas e criminosas que não merecem nem defesa. Só cabe a nós, confiar na justiça de Deus e tomar as medidas jurídicas cabíveis diante da maldade e covardia com as quais fui ofendido hoje. Que Deus abençoe a todos que torcem por mim e julgue com justiça os que gratuitamente me ofendem", declarou ele nas redes sociais.