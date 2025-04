Wit? Mappa? Confira um guia dos principais estúdios de animes

É normal citar nomes de estúdios de anime quando se conversa sobre as produções, até porque alguns deles ganharam destaque nos últimos anos. Graças a sucessos como "Demon Slayer" e "Jujutsu Kaisen", muito tem se falado sobre os estúdios ufotable e MAPPA (respectivamente os responsáveis pelos animes), mas a indústria japonesa de animação tem dezenas de produtores bem conhecidos.

Splash apresenta aqui uma breve listagem com 21 grandes estúdios de anime para você conhecer, com direito a exemplos para você saber o que cada um produziu.

Animes 'Solo Leveling', 'My Hero Academia' e 'Darling in the Franxx' Imagem: Montagem/Divulgação

A-1 Pictures

O Estúdio: Estúdio fundado em 2005 por um ex-produtor da Sunrise. Seu primeiro trabalho foi "Zenmai Zamurai", um anime original.

Animes Famosos: "Solo Leveling", "Mashle - Magia e Músculos", "Lycoris Recoil", "Erased", "Fairy Tail"

Bones

O Estúdio: Fundado em 1998, este também veio de antigos membros do estúdio Sunrise. Mas não teve briga com os antigos colegas, inclusive um dos primeiros projetos do Bones foi contribuir com eles no filme de "Cowboy Bebop".

Animes Famosos: "My Hero Academia", "Fullmetal Alchemist: Brotherhood", "Bungou Stray Dogs", "Eureka Seven", "Mob Psycho 100"

Cloverworks

O Estúdio: Fundado em 2018, originalmente era parte do A-1 Pictures. Hoje trabalha para a Aniplex. A mudança de nome veio durante a produção de "Darling in the Franxx".

Animes Famosos: "Persona 5: The Animation", "The Promised Neverland", "Horimiya", "Wind Breaker"

Animes 'Edens Zero', 'The Melancholy of Haruhi Suzumiya' e 'Hanako-kun e os Mistérios do Colégio Kamome' Imagem: Montagem/Divulgação

J.C. Staff

O Estúdio: Surgiu em 1986, fundado por um ex-animador do estúdio Tatsunoko. O primeiro anime foi o OVA "Elf 17".

Animes Famosos: "Slayers", "Edens Zero", "Honey Lemon Soda", "Hi Score Girl"

Kyoto Animation

O Estúdio: Fundado em 1985, o estúdio ficou conhecido por produzir animes muito queridos do público otaku. Infelizmente a sede sofreu um atentado em 2019 que matou 36 profissionais. O estúdio se recuperou e continua produzindo.

Animes Famosos: "The Melancholy of Haruhi Suzumiya", "K-On!", "Violet Evergarden", "Sound! Euphonium"

Lerche

O Estúdio: Fundado em 2011 como parte do estúdio Hibari (que existe desde 1979).

Animes Famosos: "Classroom of the Elite", "Hanako-kun e os Mistérios do Colégio Kamome", "Given", "Astra Lost in Space"

Animes 'Card Captor Sakura', 'Jujutsu Kaisen' e 'Pokémon' Imagem: Montagem/Divulgação

Madhouse

O Estúdio: Estúdio nascido em 1972, durante muito tempo ocupou quase sozinho o posto de local de produção de animes de extrema qualidade.

Animes Famosos: "Card Captor Sakura", "Hunter x Hunter" (2011), "One-Punch Man" (temporada 1), "Overlord", "Frieren e a Jornada para o Além"

MAPPA

O Estúdio: Fundado em 2011 por um ex-membro da Madhouse, o estúdio estourou com "Yuri!!! on Ice" e hoje é sinônimo de animes com belos visuais (e algumas denúncias de exploração de animadores).

Animes Famosos: "Terror in Resonance", "Yuri!!! on Ice", "Jujutsu Kaisen", "Attack on Titan - The Final Season", "Ranma ½" (2024), "Chainsaw Man"

OLM

O Estúdio: O estúdio foi fundado em 1990 como Oriental Light and Magic. Entretanto eles não têm relação com a Industrial Light & Magic de George Lucas.

Animes Famosos: "Pokémon", "Super Onze", "Yo-kai Watch", "Odd Taxi", "Komi Can't Communicate"

Animes 'Skip and Loafer', 'Kaiju No. 8' e 'Dan Da Dan' Imagem: Montagem/Divulgação

P.A. Works

O Estúdio: Fundado em 2000, o estúdio foi criado por um profissional que tinha passagem pela Tatsukono, Production I.G e Bee Train.

Animes Famosos: "Another", "Buddy Daddies", "Skip and Loafer", "Ya Boy Kongming!"

Production I.G

O Estúdio: Nascido em 1987, o estúdio não trabalha só com animes e às vezes produz animações para videogames.

Animes Famosos: "Kaiju No. 8", "Aoashi", "Haikyu!!", "Kimi ni Todoke", "xxxHolic"

Science Saru

O Estúdio: Fundado em 2013 pelo produtor Eunyoung Choi e pelo renomado diretor Masaaki Yuasa. O primeiro trabalho do estúdio foi um episódio de "Hora de Aventura".

Animes Famosos: "Ping Pong The Animation", "Devilman Crybaby", "Dan Da Dan"

Animes 'Ranma ½' (1989), 'A Viagem de Chihiro' e 'Naruto Shippuden' Imagem: Montagem/Divulgação

Studio Deen

O Estúdio: Fundado em 1975 por um ex-funcionário do estúdio Sunrise, o primeiro grande projeto foi pegar o anime antigo de "Urusei Yatsura" a partir do episódio 107.

Animes Famosos: "Ranma ½" (1989), "Re:Monster", "Junji Ito Collection", "Fruits Basket" (2001)

Studio Ghibli

O Estúdio: Fundado em 1985 por Hayao Miyazaki e outros animadores, este é um dos estúdios mais renomados no Japão, responsável por sucessos de bilheteria nos cinemas.

Animes Famosos: "A Viagem de Chihiro", "O Menino e a Garça", "O Castelo Animado", "Princesa Mononoke"

Studio Pierrot

O Estúdio: Surgiu em 1979 pelas mãos de um ex-animador do estúdio Tatsunoko. Foi responsável por animes longos e de muita audiência.

Animes Famosos: "Yu Yu Hakusho", "Naruto", "Bleach", "Tokyo Ghoul", "Black Clover"

Animes 'Dungeon Meshi', 'InuYasha' e 'One Piece' Imagem: Montagem/Divulgação

Studio Trigger

O Estúdio: Começou os trabalhos em 2011, fundado por ex-funcionários do estúdio Gainax. Se consolidou como estúdio de poucos animes, mas de muita qualidade.

Animes Famosos: "Kill la Kill", "Dungeon Meshi", "Little Witch Academia", "BNA: Brand New Animal"

Sunrise

O Estúdio: Atualmente conhecido como Bandai Namco Filmworks Inc, o estúdio Sunrise nasceu em 1972 e foi casa de inúmeros profissionais que saíram para montar seus próprios estúdios.

Animes Famosos: "Inuyasha", franquia "Gundam", "Cowboy Bebop", "Code Geass: Lelouch of Rebellion"

Toei Animation

O Estúdio: Considerado quase uma avá para os estúdios modernos, a Toei foi fundada em 1948 e ficou conhecida por adaptar grandes sucessos das páginas da Shonen Jump, além de alguns animes originais.

Animes Famosos: "Dragon Ball", "One Piece", "Os Cavaleiros do Zodíaco", "Precure"

Animes 'Demon Slayer', 'Ranking of Kings' e 'Keijo!!!!!!!!!' Imagem: Montagem/Divulgação

ufotable

O Estúdio: Nasceu em 2000 e se tornou sinônimo de qualidade após a animação excepcional de "Demon Slayer".

Animes Famosos: "Demon Slayer", "Fate/Zero", "God Eater"

Wit Studio

O Estúdio: Tendo surgido apenas em 2012 graças a ex-funcionários da Production I.G, eles explodiram graças ao sucesso de "Attack on Titan".

Animes Famosos: "Attack on Titan" (3 primeiras temporadas), "Spy x Family", "Ranking of Kings", "Minha Amiga Nokotan é um Cervo"

Xebec

O Estúdio: Nasceu em 1995 e produziu animes populares e obras mais apelativas para otakus. O estúdio morreu em 2019 quando foi incorporado pela Production I.G.

Animes Famosos: "Yuuna and the Haunted Hot Springs", "Keijo!!!!!!!!!", "Love Hina", "Shaman King" (2001)