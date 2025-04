Gracyanne Barbosa exibe abdômen ainda mais definido após BBB 25: 'Melhorou'

Gracyanne Barbosa, 41, mostrou aos seguidores a mudança em seu abdômen após voltar com o foco nos treinos depois de sua passagem pelo BBB 25.

O que aconteceu

Nesta manhã, a influenciadora compartilhou mais um pouco da sua rotina de autocuidado, ao mostrar a técnica de fortalecimento de abdômen. "Vocês lembram quando eu saí do BBB eu falei para vocês que eu estava com uma barriga bem 'inchadinha'? Olha como já melhorou", afirmou.

Gracy ainda explicou os benefícios do vacuum abdominal para ela. "Eu sinto a melhora do sistema digestivo. Meu intestino funciona melhor. Eu acho que eu consigo ter mais controle do core para treinar e no dia a dia", afirmou.

Vacuum consiste no fortalecimento do abdómen, no qual se deve contrair os músculos abdominais, especialmente o transverso abdominal, para criar um vácuo na região. A técnica também é conhecida como abdominal hipopressivo.