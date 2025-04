Família ou amigos? As duplas que chegaram mais longe no BBB 25

O BBB 25 (Globo) começou com 12 duplas, que foram se desfazendo ao longo do jogo. Confira quais delas conseguiram permanecer na casa por mais tempo:

Aline e Vinícius - 72 dias

A dupla de amigos durou 72 dias juntos e acabou com a eliminação de Aline, na berlinda contra Diego e Maike.

Imagem: Divulgação/Globo

Renata e Eva - 76 dias

Logo no paredão seguinte, mais uma dupla foi desfeita. Eva foi eliminada na disputa contra Vinícius e Joselma —o primeiro Paredão do modo turbo.

Imagem: Reprodução/Globoplay

Diego e Daniele Hypolito - 84 dia

Em abril, Daniele foi eliminada na disputa contra João Pedro e Maike. A ginasta deixou a casa e teve uma despedida emocionante do irmão, Diego.

O "Top 3" das duplas foi marcado por laços de família: duas duplas de irmãos e uma de genro e sogra.

Imagem: Reprodução/Globoplay

João Pedro e João Gabriel - 86 dias

Dois dias depois, mais uma dupla de irmãos foi desfeita. Os gêmeos, que marcaram o reality pelas interações curiosas, completando um a fala do outro e andando sempre juntos, se separaram na reta final do programa.

Imagem: Reprodução/Globoplay

Guilherme e Delma - 93 dias

Genro e sogra foram a última dupla a sobreviver no reality, após 93 dias convivendo juntos. Assim, o BBB 25 chegou ao seu Top 5 sem nenhuma dupla completa.

Imagem: Reprodução/Globoplay

