Fã russa viaja para o Brasil para conhecer Bibi Babydoll: 'Fiquei chocada'

Bibi Babydoll, 25, funkeira que se tornou mundialmente conhecida por suas músicas, se mostrou surpresa ao receber o carinho de uma fã russa.

O que aconteceu

Conhecida pela música "Automotiva Bibi Fogosa", a artista repercutiu em parte da Europa e da Ásia e se empolgou ao falar sobre a visita de Nastya. "Ela veio da Rússia para o Brasil só para me conhecer. Eu sou uma das cantoras mais ouvidas do Brasil, mas grande parte do meu público dos meus ouvintes são internacionais, como ucranianos, chineses e russos", contou nas redes sociais.

Dançarina profissional, Nastya criava coreografias para as músicas da brasileira, quando chamou atenção da artista e passaram a conversar. A russa tem planos de passar uma temporada de três meses no Brasil.

Em sua chegada, a russa recebeu uma certa ajuda de Bibi Babydoll, que ainda a convidou para integrar seu ballet em algumas apresentações. "Eu fiquei tão feliz e tão chocada que eu ainda não acredito, e achei essa atitude tão maravilhosa que eu estou levando ela para ter as melhores experiências brasileiras e, é claro, dançar comigo no palco".

Ela veio por conta própria, eu não paguei absolutamente nada. Claro que no dia eu ajudei, eu falei que ela podia dormir na minha casa uma vez ou outra, mas que não dava pra eu receber ela por três meses. Eu convidei ela pra dançar comigo no show e ela amou. Já enviei um dinheirinho pra ela pra ficar mais no Brasil, só que não foi nada fechado. Eu não contratei. Ela queria estar no meu show. Eu ajudo ela no que eu posso, mas isso é o que é mais incrível. Veio por paixão mesmo. Ela também complementa muito os meus shows

A cantora ainda fez questão de proporcionar diversas experiências para Nastya. "Ela participou de inúmeros shows meus desde o Carnaval. Além disso, ela já comeu comidinha de rua e dançou um samba raiz. Foi em um estúdio de funk comigo e gravou voz. Provou os crepes diferenciados que só aqui tem. Dançamos em ruas paulistanas e agora ela está aprendendo português", afirmou.