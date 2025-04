'Dona de Mim' tem triângulos amorosos e debates sobre saúde mental e adoção

"Dona de Mim", a nova novela das 7 da Globo, parte da premissa que "a felicidade sempre encontra um caminho e chega quando você menos espera". Escrita por Rosane Svartman, autora de "Vai na Fé" (2023) e "Totalmente Demais" (2015-2016), a trama promete misturar romance, comédia, drama, aventura e disputas por poder.

A história

A trama traz a história de Leona (Clara Moneke), que tem sua vida transformada pela relação com Sofia (Elis Cabral), uma menina de sete anos de quem passa a ser babá. Sofia é uma criança que perdeu a mãe ainda bebê e cresceu se sentindo sozinha na casa da família de seu pai, Abel (Tony Ramos).

Leona, a Leo, começou a faculdade de comunicação na mesma época em que ia se casar com Marlon (Humberto Morais), mas sofre uma perda gestacional no terceiro trimestre da gravidez, o que lhe gera um grande trauma. É uma jovem atrapalhada e de bom coração, faz o que for preciso para conseguir pagar as contas da casa em que mora com a avó, Yara (Cyda Moreno), e a irmã, Stephany (Nikolly Fernandes), em São Cristóvão.

Diante do aperto financeiro e vendo a irmã querer desistir da faculdade de enfermagem para ajudar em casa, Leo arranja emprego como babá na mansão da família Boaz, donos de uma tradicional marca de lingerie. Na relação que constrói com Sofia, Leo redescobre o amor e passa a vislumbrar novos caminhos em sua trajetória. O pano de fundo dessa relação é a mansão dos Boaz.

Amor e empatia são ingredientes que têm em todas as novelas nas quais trabalhei. Essa busca por tentar encontrar [o amor] é o nosso tecido social, sabe? É o laço comum.

Rosane Svartman

Abel, atual presidente da empresa, registrou Sofia como sua filha quando ela era bebê, após a cobrança de uma dívida de vida que tinha com uma ex-funcionária da fábrica. A mãe da criança, interpretada por Camila Pitanga, morre logo no início da trama, após entregar a bebê para o magnata.

Solitária em uma mansão cercada por adultos, Sofia desenvolveu seus meios para chamar atenção: adora aprontar peças para assustar as babás que Filipa (Claudia Abreu), esposa de Abel, tenta contratar. Filipa é sensível e emocionalmente instável, tenta encontrar o seu lugar como mulher e mãe em meio a lembranças de um passado livre como artista.

O relacionamento de Filipa e Abel andou muito rápido: o namoro, o casamento e a decepção. Filipa se sente muito sozinha mesmo cercada de gente, como em uma gaiola de ouro. Apesar do talento, sua carreira nunca decolou, em parte por questões de saúde, pelo funil do mercado artístico e da escassez de trabalho para mulheres acima dos 40 anos.

A novela vai propor um grande diálogo com o Brasil. Amor é um tema que norteia todas as relações, mas a novela também fala sobre temas que são maternidade, maternidade não-biológica, saúde mental, envelhecimento e sobre padrões de beleza. Temos uma indústria de lingerie, então, é a oportunidade para falar dessa invenção do que deve ser um corpo e que se traduz numa beleza feminina normativa. Podemos falar também sobre autoestima, violência urbana, segurança pública, preservação do meio ambiente. 'Nossa, esses temas em uma novela das sete?' Esses temas estão na vida. Obviamente que uma novela das sete fala de forma lúdica e divertida. O humor pode ser crítico.

Rosane Svartman

Triângulos amorosos

Separada de Marlon, Leo passa a conviver com os irmãos mais velhos da pequena Elis, o responsável Samuel (Juan Paiva) e o divertido Davi (Rafael Vitti). A verdade de Leo desperta o interesse dos dois filhos de Abel (Tony Ramos), que também mexem com ela, por motivos bem diferentes.

A família de Abel (Tony Ramos) em 'Dona de Mim' Imagem: Léo Rosário/Globo

Jaques (Marcello Novaes) é quem lidera o trio de antagonistas. Amargurado, ambicioso e orgulhoso, Jaques se sente injustiçado por não ter sido o escolhido pelo pai para assumir a presidência da fábrica. Afinal, apesar de ser o caçula, é ele quem se formou em economia em uma universidade de elite. Ele também largou o que mais amava, a guitarra e um bar falido, por pressão da família. Seu maior objetivo é tomar do irmão, Abel, aquilo que acredita ser seu.

Nessa busca por poder, está disposto a trilhar caminhos controversos e, para isso, conta com a ajuda de Ricardo (Marcos Pasquim), seu advogado de caráter duvidoso, e Tânia (Aline Borges), sua esposa. Ricardo, o advogado nada ético, ajuda nas falcatruas do patrão e nutre uma atração por Tânia, uma mulher forte e que sabe manipular para conquistar aquilo que considera seu por direito.

Elenco

Tony Ramos, Clara Moneke, Cláudia Abreu, Marcello Novaes, Rafael Vitti e Juan Paiva dividem os papeis principais. Elis Cabral é a estrela mirim que une os protagonistas.

Giovanna Lancellotti, Felipe Simas, Aline Borges, Giovana Cordeiro, Marcos Pasquim, Armando Babaioff, L7NNON, Humberto Morais, Suely Franco, Haonê Thinar, Ernani Moraes, Sílvia Bandeira, Cyda Moreno e Vilma Melo também estão no elenco.

Adélio Lima, Bel Lima, Flora Camolese, Nykolly Fernandes, Cecília Chancez, Pedro Fernandes, Hugo Resende, Pedro Alves, Gabriel Sanche, Luana Tanaka, Carol Marra, Faiska Alves, Pedro Henrique, Cris Larin, Nilson Nunes, Lorenzo Reis, Luísa Guedes, Bella Roberth e Theo Matos completam o time.

"Dona de Mim" é uma novela criada por Rosane Svartman, escrita com Carolina Santos, Jaqueline Vargas, Juan Jullian, Mário Viana, Michel Carvalho e Renata Sofia. A obra tem direção artística de Allan Fiterman, direção geral de Pedro Brenelli e produção de Mariana Pinheiro. A direção de gênero é de José Luiz Villamarim.